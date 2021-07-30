Нью-Дели, 30 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Совместные учения в акватории Балтийского моря провели 28−29 июля корабли России и Индии в рамках маневров «Индра». Об этом 30 июля сообщает пресс-служба индийских ВМС на своей странице в соцсети Twitter.

ВМФ России Учения в Балтийском море

«Фрегат-невидимка ВМС Индии «Табар» и малые ракетные корабли Российской Федерации «Зеленый дол» и «Одинцово» в течение двух дней провели морские операции, в том числе противовоздушные стрельбы, упражнения по пополнению запасов, вертолетные операции и совместное маневрирование», — говорится в сообщении.

При это ранее в пресс-службе ВМС Индии сообщили, что учения корблей РФ и Индии в рамках маневров «Индра» состоятся в Балтийском море 28−29 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что в Таджикистан из Киргизии на учения переброшены российские штурмовики Су-25.