Москва, 30 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В России не планируется вносить новые корректировки демпфирующего механизма в нефтяной отрасли. Об этом 30 июля заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка топливом

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«На данный момент обращений таких не было», — подчеркнул он.

Замглавы Минфина РФ напомнил, что новые параметры демпфера только вступили в силу и уже с мая осуществляются выплаты в увеличенном размере. Сазанов также выразил надежду, что «это позволит стабилизировать ситуацию с доходностью в секторе нефтепереработки».

Как сообщало ИА REGNUM, скорректированный демпфирующий механизм ценообразования на топливо начал действовать в России с 1 мая 2021 года. Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Благодаря компенсационным выплатам нефтеперерабатывающим заводам НПЗ могут устанавливать отпускные цены на моторное топливо при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.

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Добавим, что механизм расчёта предусматривает снижение условной цены бензина в формуле демпфера на четыре тысячи рублей за тонну с 1 мая 2021 года по 1 января 2022 года, а также на 2,7 тысячи рублей за тонну в 2022 году. При этом с 2023 года стоимость топлива будет индексироваться на 3%. Кроме того, с 1 января 2022 года ежегодная индексация цены, заложенная в механизм демпфера по дизельному топливу, снизится с 5% до 3%.

Всё это должно повлиять на объем компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам. Благодаря таким выплатам, НПЗ могут устанавливать отпускные цены на моторное топливо при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.