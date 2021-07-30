За сутки ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Соледар, ДНР, 30 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории республики 35 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 30 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Mil.gov.ua
Артобстрел
Так, на горловском и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 122 мм, пять мин калибра 120 мм и 15 мин калибра 82 мм.
«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.
В результате обстрела Старомихайловки были повреждены фасад и кровля одного дома и хозпостройка.
«Жертв среди мирных граждан за отчётный период не зафиксировано», — отметили в СЦКК.
Напомним, ранее бывший замначальника генштаба вооружённых сил Украины Игорь Романенко призвал готовиться к силовому захвату Донбасса по примеру конфликта между Азербайджаном и Арменией.