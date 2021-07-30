Казань, 30 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Татарии 240 организациям необходимо привить сотрудников от COVID-19, заявила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

Mindortrans.tatarstan.ru Вакцинация сотрудников аэропорта. Казань

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«240 организаций в республики Татарстан получили постановление об обязательной вакцинации сотрудников», — цитирует спикера «Татар-информ».

Руководителям коллективов, где выявлены заболевшие коронавирусом, необходимо организовать вакцинацию сотрудников. Обязательная вакцинация для жителей республики пока не введена.

ИА REGNUM напоминает, на заводах и дочерних предприятиях ПАО «КамАЗ» отказавшихся пройти вакцинацию сотрудников не будут допускать к работе. Данная мера действует в подразделениях компании, которые получили предписание главного санитарного врача города Набережные Челны Ильгизяра Бериева о 100%-й вакцинации. Это касается сотрудников литейного, прессово-рамного и автомобильного заводов, а также проектно-строительного департамента предприятия.

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