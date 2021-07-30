Уфа, 30 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. «Засуха и неурожай» не оставят без хлеба Башкирию. Об этом 30 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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«Засуха и неурожай без хлеба Башкортостан не оставят», — сообщил Хабиров.

По его словам, в республике в текущем году рассчитывают собрать два млн тонн зерна. Это перекроет потребности региона в зерне, отметил он.

«Конечно, это не прошлогодние 4 млн тонн, но все же. Наши хлеборобы уже собрали 552 тысячи тонн зерна с 359 тысяч гектаров полей. В лидеры по намолоту озимых культур вышли аграрии Давлекановского района (33,8 тыс. тонн зерна), яровых — Илишевского (14,8 тыс. тонн). По урожайности озимых культур уже традиционно впереди всех хозяйства Чекмагушевского района. Здесь с каждого гектара собирают по 27,8 центнеров озимого зерна. Продуктивность яровых выше всех у Кармаскалинского района — 22,4 ц/га», — сообщил Хабиров.

Напомним, что из-за засухи 2021 год складывается очень сложным для сельхозпроизводителей республики.