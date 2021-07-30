Москва, 30 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В России с 1 января 2023 года начнут использоваться трудовые книжки нового образца, однако можно будет без ограничений пользоваться и старого образца, сообщили 30 июля в пресс-службе правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

«С 1 января 2023 года в России начнут использоваться трудовые книжки нового образца. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Вместе с тем работники смогут без ограничений пользоваться трудовыми книжками старого образца, подчеркнули в пресс-службе. Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Министерство финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России действующие правила ведения трудовых книжек, принятые в 2003 году, будут актуализированы. Внести изменения планирует Министерство труда и социальной защиты России.

Планируется исключить избыточные и устаревшие требования. В их числе — необходимость скреплять книгу (журнал) ведения и хранения трудовых книжек сургучной печатью, а также вести личную карточку работника, где он должен росписью подтверждать, что ознакомлен с внесёнными в трудовую книжку изменениями.

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