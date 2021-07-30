Казань, 30 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил административный иск от инспекции государственного строительного надзора РТ. Ответчиком по делу, которое начнут рассматривать 27 августа 2021 года, выступает компания «Татнефть», передаёт ИА REGNUM.

А. Димитров ПАО «Татнефть»

Исковое заявление к ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина было подано 26 июля 2021 года. 28 июля 2021 года дело принял судья Абдрахманов. В споре речь идёт «о привлечении к административной ответственности ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ».

Детали спора пока не известны, но по данной статье юрлицо привлекается при строительстве, реконструкции объектов капстроительства «без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство». За нарушение законом предусмотрены следующие санкции: наложение штрафа в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, крупным акционером ПАО «Татнефть» на 30 июня 2021 года является АО «Связьинвестнефтехим» с долей в уставном капитале 27,2%. Председатель совета директоров «Связьинвестнефтехима» — глава Татарии Рустам Минниханов. Единственный акционер «Связьинвестнефтехима» — министерство земельных и имущественных отношений республики.