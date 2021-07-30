К компании «Татнефть» подан административный иск
Казань, 30 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил административный иск от инспекции государственного строительного надзора РТ. Ответчиком по делу, которое начнут рассматривать 27 августа 2021 года, выступает компания «Татнефть», передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление к ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина было подано 26 июля 2021 года. 28 июля 2021 года дело принял судья Абдрахманов. В споре речь идёт «о привлечении к административной ответственности ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ».
Детали спора пока не известны, но по данной статье юрлицо привлекается при строительстве, реконструкции объектов капстроительства «без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство». За нарушение законом предусмотрены следующие санкции: наложение штрафа в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, крупным акционером ПАО «Татнефть» на 30 июня 2021 года является АО «Связьинвестнефтехим» с долей в уставном капитале 27,2%. Председатель совета директоров «Связьинвестнефтехима» — глава Татарии Рустам Минниханов. Единственный акционер «Связьинвестнефтехима» — министерство земельных и имущественных отношений республики.