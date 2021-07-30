Вашингтон, 30 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Представители компании Disney ответили на заявление американской актрисы Скарлетт Йоханссон. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

Marvel Cinematic Universe Скарлетт Йоханссон в роли «Чёрной вдовы»

В компании считают, что иск артистки не имеет «никаких оснований». «Disney полностью выполнила контракт г-жи Йоханссон, и, кроме того, выход «Чёрной вдовы» на Disney Plus с Премьер-доступом значительно расширил её возможности заработать дополнительную компенсацию сверх $20 млн, которые она получила на сегодняшний день», — объяснили представители Disney.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за единовременного релиза фильма «Чёрная вдова» в кинотеатрах и на онлайн-платформе Disney Plus. По мнению артистки, она лишилась процентов с кассовых сборов в результате выхода фильма на сервисе, а именно гонорара в размере $50 млн.