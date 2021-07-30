Вашингтон, , 11:07 — REGNUM С призывом к генерал-майору ВС США Патрику Донахо подать в отставку после его записи в соцсети Twitter с упоминанием президента России Владимира Путина обратился ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Fox News Johnny Silvercloud

28 июля в эфире телеканала показали публикацию одного из пользователей Twitter, с иронией поинтересовавшегося у Донахо, сколько тот выиграл войн.

«Вместо того, чтобы честно ответить на этот вопрос, а ответ на него — ноль, Патрик Донахо отвечает так: «Не будь подсадной уткой Путина», — заявил Карлсон.

При этом телеведущий уточнил, что этим своим резким высказыванием генерал ответил на критику в адрес администрации нынешнего президента США Джо Байдена.

«С каких пор наши генералы сидят в Twitter, называя людей подсадными утками Путина только из-за того, что они не согласны с политикой Байдена?», — задался вопросом Карлсон.

«Почему этот парень до сих пор кем-то командует? Почему бы ему не подать в отставку? Я серьезно», — заключил он.

Отметим, генерал-майор ВС США Патрик Донахо в июле получил назначение на пост командующего военной базы в Форт-Беннинге (штат Джорджия).