Барнаул, 30 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Алтайском крае за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 275 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в краевом правительстве.

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За весь период пандемии в регионе выявлено 61 810 носителей коронавируса, в том числе 4184 ребёнка до 17 лет. Выздоровели 48 936 человек, из них за прошедшие сутки — 103.

Зарегистрировано ещё 20 смертельных случаев. За всё время в Алтайском крае жертвами COVID-19 стали 3934 человека. Уточняется, что 2914 человек умерли от коронавирусной инфекции, 1020 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Алтайском крае выявили 272 носителя коронавируса, выздоровел 101 человек, скончались 22 ковид-пациента.