Москва, 30 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. С каждым годом количество эмоционально выгоревших людей растет во всех странах и в том числе в России — этому способствует и возрастание темпа жизни, и неопределенность, и постоянные нововведения, и пандемия COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявила руководитель департамента психологии и развития человеческого капитала финансового университета Марина Полевая.

Депрессия

«В последние годы все больше проводят исследований эмоционального выгорания во всем мире. Не зря в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве синдром выгорания отнесли к клинически значимому синдрому, проистекающему от ситуации хронического стресса на рабочем месте, которую не удается успешно преодолеть. Синдром профессионального эмоционального выгорания определяется как разновидность хронического стресса, связанного с профессиональной деятельностью и негативно влияющего на прочие сферы жизни человека. Сегодня уже разработана система диагностических критериев, включающая головные боли, дисфункции ЖКТ, нарушения сна и др.», — рассказала Полевая.

По ее словам, в число прямых следствий профессионального выгорания входят также высокие показатели внутреннего напряжения, синдром хронической усталости, нарушения сердечной деятельности, гипертония и даже диабет II типа.

«С каждым годом количество эмоционально выгоревших людей растет во всех странах и в том числе в России. И этому способствует и возрастание темпа жизни, и неопределенность, и постоянные нововведения, и пандемия COVID-19, и прочее. Например, в марте 2020 года, еще до официального начала самоизоляции, был проведен опрос, который показал значительно повысившийся уровень тревоги жителей РФ. 6% отметили даже, что чувствуют настоящую панику из-за ситуации с коронавирусом. Исследование ВЦИОМ показало, что данные по тревожности в 2020 году соответствуют уровню осени 1993 года (октябрьский путч) и августовского дефолта 1998 года», — сказала Полевая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт объяснила, почему люди с высшим образованием и средним доходом чаще выгорают на работе.