Москва, , 11:03 — REGNUM Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) хранит молчание о нестыковках в датах по поездке экспертов в Германию из-за блогера Алексея Навального, сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Штаб-квартира ОЗХО в Гааге https://en.wikipedia.org

Ранее Шульгин заявлял, что Россия будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что ранее были названы другие даты их поездки.

«Пока мы не получили сколько-нибудь вразумительных и доказательных объяснений. Все они свелись к утверждению германской стороны, что «произошла какая-то техническая ошибка», — сказал Шульгин РИА Новости.

По его словам, это звучит неубедительно, целый ряд обстоятельств побуждает российскую сторону «к повышенной бдительности, в особенности по столь чувствительной теме».

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, куда он был госпитализирован с борта самолёта. Затем его перевезли на лечение в Германию. Военные медики этой страны заявили, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок».

В МИД РФ хронологию событий в истории с якобы отравлением российского блогера, на которой активно спекулируют на Западе, назвали «удивительной» и заставляющей задуматься о заранее продуманном сценарии.

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