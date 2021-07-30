Москва, 30 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова представила новую композицию под названием «Женская доля». О выходе песни она сообщила в личном Instagram-аккаунте 30 июля.

(сс) Okras Ольга Бузова

«Этот трек для меня имеет особое значение. В нём изложена история моей жизни», — объясняет Бузова. Телеведущая отметила, что ей часто приходится сталкиваться с ненавистью и критикой, но она находит в себе «силы перебороть это всё».

Добавим, что в песне «Женская доля» использованы фразы из высказывания Бузовой, которое стало мемом в интернете. «Никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас. Кайфуйте! Жизнь одна» — произнесла артистка на одном из своих концертов, после чего этот фрагмент выступления «завирусился» в Сети.