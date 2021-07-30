Хабаровск, 30 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Хабаровского края от КПРФ Пётр Перевезенцев прошёл так называемый муниципальный фильтр и собрал необходимое количество подписей местных депутатов в свою поддержку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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По мнению политолога, президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, это главная интрига на губернаторских выборах в регионе. Муниципальный фильтр Перевезенцеву удалось пройти с помощью тех людей, которые весной открыто выступили против врио губернатора Михаила Дегтярёва и в знак несогласия с его политикой покинули ряды ЛДПР.

«Теперь Хабаровский край может повторить сценарий Приморья в 2018 году, когда врио губернатора Андрей Тарасенко фактически проиграл коммунисту Андрею Ищенко, в результате чего выборы пришлось отменить. В Хабаровском крае ситуация ещё более сложная. Рейтинги Дегтярева крайне низкие, а вот антирейтинги — высоки. Грубо говоря, голосовать за нынешнего врио губернатора не хотят ровно также, как в свое время не хотели выбирать Шпорта или Зимина в Хакасии. Поэтому любой серьёзный кандидат, который не будет восприниматься местным избирателем как «мурзилка», легко может обыграть ставленника ЛДПР. Логичной выглядела бы попытка властей не зарегистрировать кандидата от КПРФ, несмотря на собранные подписи. Такой прецедент уже был, когда в 2017 году на выборах главы Бурятии в регистрации отказали кандидату от КПРФ сенатору Вячеславу Мархаеву, зато мунфильтр прошел малоизвестный спойлер от «Коммунистов России». Но в случае с Хабаровском такое «простое» решение чревато возобновлением уличных протестов.

Еще один важный вопрос — кого поддержат местные элиты? Очевидно, что большая их часть настроена против Дегтярева. Активность проявляет и группа экс-губернатора Сергея Фургала, а его сын Антон выдвинулся на выборы в Госдуму. Сейчас ситуацию в Хабаровском крае можно оценить как очень непростую для действующей власти», — написал политолог в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность губернатора Хабаровского края претендуют восемь кандидатов — приём заявлений в крайизбиркоме завершился 16 июля.

В избиркоме зарегистрированы заявления от: Микаела Багдасаряна (экологическая партия «Зеленые»); Михаила Дегтярева (ЛДПР); Марины Ким («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»); Игоря Логвинова (партия «Зелёная альтернатива»), Бабека Мамедова (партия «Родина»); Владимира Парфенова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); Петра Перевезенцева (КПРФ); Владимира Чернышова (партия «Новые люди»).