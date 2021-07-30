Стокгольм, 30 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. На следующей неделе порядка 10 000 молодых людей в возрасте 16−17 лет получат письмо от администрации Халланда (юго-запад Швеции), в котором подросткам предложат пройти вакцинацию от COVID-19. В конверте несовершеннолетние также найдут заявление-согласие, которое должны заполнить их законные опекуны. Однако в случае невозможности получения согласия от взрослых администрация Халланда предложит несовершеннолетним воспользоваться правовой «лазейкой». Об этом 30 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Скрин видио страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Вакцинация

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После того, как в Швеции с наступление следующей недели начнется вакцинация подростков от COVID-19, каждая региональная администрация 21 лена должна будет решить все легальные вопросы, связанные с вакцинацией несовершеннолетних. Правительство Швеции в свою очередь не установило общенациональных требований по обязательному наличию согласия опекунов.

В Халланде решили, что если подросток не принесет заполненный опекуном бланк, то закон позволит обойти эту процедуру.

«Тогда мы проведем беседу с этим 16-летним. И на месте мы оценим степень зрелости вакцинируемого», — заявил в интервью помощник главного инфекциониста Халланда Матс Ернтелл.

«Даже если родители против?» — спросил журналист.

«Да», — ответил Ернтелл.