Екатеринбург, 30 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге встали троллейбусы и трамваи в южной части города. Об этом пассажиры сообщили журналистам.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Троллейбус

Электричества лишились троллейбусы, проезжающие по улицам Белинского и Щербакова. Также встали трамваи в микрорайонах Вторчермет и Керамика.

«Движение скоро будет восстановлено. Авария на контактной сети», — цитирует директора МУП «Гортранс» Сергея Нугаева «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге превратили троллейбус в арт-объект.

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