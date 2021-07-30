Петрозаводск, 30 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Республике Карелия суточная цифра новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 после небольшого подъема вновь пошла на убыль. За 29 июля в регионе было подтверждено 165 новых случаев инфицирования, что на девять случаев меньше, чем днем ранее. Об этом 30 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из 165 новых носителей 159 человек ранее не были привиты от коронавируса. У шести новых заболевших состояние медики оценивают как тяжелое, у одного — крайне тяжелом состоянии.

Всего в Карелии на сегодня подтверждено 55 827 случаев заражения коронавирусом за время пандемии, в том числе у 5399 детей. Выздоровели 52 184 человека, в том числе 4922 ребенка. Скончались от COVID-19 в республике 718 человек, из них три летальных случая зафиксированы за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,28%.

В коронавирусных стационарах Карелии на лечении находится 743 пациента, из них 50 — в тяжелом состоянии, в том числе один из них прошел вакцинацию. Восемь человек — в крайне тяжёлом состоянии, в том числе один на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доля свободных коек для ковид-пациентов за минувшие сутки чуть снизилась с 20,1% до 18,0%.