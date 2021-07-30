Пенза, 30 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Сотрудники патрульно-постовой службы Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте подозреваются в превышении полномочий, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Tvc.ru Полномочия

Установлено. что вечером 11 июня 2021 года житель Саратовской области, находившись в комнате полиции на станции «Пенза-1» Куйбышевской железной дороги, высказал несогласие с составлением в отношении него административного протокола. Сотрудники транспортной полиции вместо привлечения к административной ответственности проводили мужчину в огороженное помещение комнаты полиции. Правоохранители, воспользовавшись зоной отсутствия контроля камер видеонаблюдения, явно превышая свои должностные полномочия, применили наручники и физическое насилие.

Противоправное деяние было пресечено отделом собственной безопасности управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«В случае подтверждения вины сотрудников по результатам расследования уголовного дела, возбужденного по материалам подразделения собственной безопасности, они будут уволены и привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством», — прокомментировали инцидент в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена служебная проверка деятельности сотрудников отдела полиции на наличие возможных эпизодов преступлений. В ближайшее время определят круг подозреваемых и изберут им меры пресечения.

Отмечается, что противоправные действия были пресечены службой собственной безопасности УТ МВД России по ПФО.

Как сообщало ИА REGNUM, трех полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и сбыте наркотиков в Уфе.

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