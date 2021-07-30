Москва, 30 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России обратилась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой возобновить чартерные авиарейсы на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщается на сайте АТОР.

Египет

В обращении говорится, что ассоциация поддерживает принимаемые оперштабом меры борьбы с COVID-19, но значительное сокращение популярных у жителей России туристических направлений не позволяет туроператорам удовлетворить потребительский спрос.

«Возобновление чартеров из городов России на курорты Египта позволит туроператорам формировать конкурентоспособный туристский продукт, отвечающий запросам граждан РФ», — говорится в письме АТОР.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2021 года президент России Владимир Путин отменил указ, который запрещал полёты на курорты Египта.

Читайте подробнее: Путин разрешил чартеры на курорты Египта