Красноярск, 30 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Красноярском крае с жалобами на присосавшихся клещей с начала сезона обратились уже почти 13,5 тыс. жителей. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

egor347 Осторожно, клещи!

По данным ведомства, в период с 21 по 28 июля в регионе продолжала снижаться активность клещей, но случаи их присасывания фиксировались на большинстве территорий. За это время в крае было зарегистрировано 207 случаев присасывания (в числе пострадавших — 16 детей). Всего же с начала сезона — 13 489 случаев.

В период с 21 по 28 июля в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 76 человек, с начала сезона — 4280. В регионе зарегистрировали семь случаев подозрительных на заболевание клещевым вирусным энцефалитом, всего с начала сезона — 223.

На контрольных пунктах наблюдений в заповеднике «Столбы» и в районе станции Снежница клещи обнаружены не были (0 экз/км).

Как сообщало ИА REGNUM, количество укушенных клещами жителей Нижегородской области увеличилось до 8 054 человек, среди которых 1 881 ребёнок.