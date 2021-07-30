Джакарта, , 10:53 — REGNUM Министерству морских дел и рыболовства Индонезии удалось задержать 125 рыболовных судов за незаконную деятельность, сообщает CNN Indonesia.

Побережье острова Суматра. Индонезия (сс) Fabio Achilli

Береговая охрана Индонезии задержала 28 июля рыболовное судно из Малайзии.

Кроме того, из 125 задержанных судов 81 судно было из Индонезии. Остальные 44 рыболовных судна принадлежали иностранным государствам, 15 из которых были под флагом Малайзии, 6 — под флагом Филиппин и 23 — под флагом Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Австралии помогает своим гражданам, «оказавшимся в ловушке» в Индонезии, вернуться домой.

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