Джакарта, 30 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Министерству морских дел и рыболовства Индонезии удалось задержать 125 рыболовных судов за незаконную деятельность, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Fabio Achilli Побережье острова Суматра. Индонезия

Береговая охрана Индонезии задержала 28 июля рыболовное судно из Малайзии.

Кроме того, из 125 задержанных судов 81 судно было из Индонезии. Остальные 44 рыболовных судна принадлежали иностранным государствам, 15 из которых были под флагом Малайзии, 6 — под флагом Филиппин и 23 — под флагом Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Австралии помогает своим гражданам, «оказавшимся в ловушке» в Индонезии, вернуться домой.

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