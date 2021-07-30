Уфа, 30 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. 257 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 47 995 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 44 317 человека, в том числе 417 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что прививки от COVID-19 в регионе получили 918 656 человек, в том числе завершили вакцинацию 655 270 человек. За минувшие сутки в республике констатировали смерть семи пациентов с COVID-9, а всего в регионе скончались 762 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 июля в республике за сутки выявили 259 случаев заражения коронавирусом.