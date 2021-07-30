Подгорица, 30 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Средняя чистая зарплата в июне 2021 года в Черногории увеличилась на 0,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Pixabay.com Маленькая зарплата

Средняя брутто-зарплата в июне составила 792 евро. Размер средней зарплаты за вычетом налогов составил 530 евро.

«Если учесть, что потребительские цены в июне по сравнению с маем выросли на 0,2 процента, из этого следует, что реальная заработная плата упала на 0,2 процента за тот же период», — говорится в заявлении статистического ведомства Monstat.

По секторам деятельности средняя чистая прибыль в июне по сравнению с маем увеличилась в следующих сферах деятельности: жилье и общественное питание на 4,6 процента, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров на 3 процента, производство на 2,8 процента, недвижимость на 2,3 процента, государственное управление, прочие услуги, а также профессиональная, научная и техническая деятельность на 1,8 процента.