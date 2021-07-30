Стокгольм, 30 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Новых изменений в Швеции в отношении снятия коронавирусных ограничений по числу участников публичных мероприятий в августе не ожидается. Об этом, как передает новостная служба SVT Nyheter, было объявлено 29 июля, когда члены кабинета министров Швеции пригласили журналистов на ланч в здание Канцелярии правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Министр культуры и спорта Швеции Аманда Линд, отвечая на вопросы во внутреннем дворике Канцелярии правительства, подчеркнула, что новые послабления карантина намечены на сентябрь.

«Точной даты пока нет, но мы по-прежнему нацелены на сентябрь. У нас же уже есть конкретный план, так что люди знают, что делать дальше», — заявила Линд.

Говоря о возможном снятии новых ограничений, министр отметила следующее:

«Это будет зависеть от темпов вакцинации, кривой заражения, уровня смертности и нагрузки на здравоохранение. Необходимо будет вывести некий итоговый баланс. Мы примем решение в ближайшее время».