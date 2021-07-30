30 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 12:46 — REGNUM Слив электронных адресов участников «Умного голосования» Московской области в сеть стал поводом для обсуждение в интернет-сообществе. Популярные блогеры и медиа-персоны высказались на данную тему в социальных сетях и мессенджерах.

Взлом Иван Шилов © ИА REGNUM

«Персональные данные сторонников «Умного голосования» Навального снова утекли в сеть. На этот раз после слива московской, питерской и саратовской базы хакеры выложили в общий доступ данные о соратниках из Московской области. В общей сложности там более 111 тысяч электронных адресов», — отмечает автор канала «Опер пишет» в Telegram.

Многие авторы пришли к выводу, что система безопасности «Умного голосования» не просто была дырявая насквозь, а, судя по всему, её и вовсе не было.

«Никогда такого и вот опять. В сеть утекла база персональных данных сторонников «унылого голосования» донатенфюреровцев — теперь Московской области. Ждите опровержений от Лео Волкова и Ко, которые опять «сэкономили» на безопасности и, видимо, просто украли средства. Но всем будут лить в уши то, что это «происки врагов», а «мы белые, пушистые»! Врать в лицо — это фишка нынешней «несистемной оппозиции». У них вообще, заметил, не считается зазорным, если ложь направлена против власти или против того, с кем они эту власть ассоциируют. Кстати, получается, что «жулики и воры» — это они про себя нынешних придумали давным давно. Теперь мы хоть знаем, кто они есть на самом деле», — пишет политолог Алексей Мухин в Facebook.

Леонид Волков Цитата из видео на YouTube

Некоторые журналисты отметили, что люди больше не будут доверяться ресурсам осуждённого в России блогера Алексея Навального, ведь подобный слив данных подрывает доверие к таким организаторам.

«В такой ли уж безопасности находятся сторонники Навального, ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Умного голосования», если каждую неделю сливают данные тех, кто поддержал экстремистов?» — задаётся вопросом журналист Леся Рябцева.

Часть людей считает, что структуры Навального, как и он сам лично, активно поработали над тем, чтобы надолго отвадить от себя своих сторонников.

«Навальный сидит, но дело его живо. Запалили базу, запалили протестный электорат, доверившийся Алешиной конторе. Хуже только, когда вы попадаете в рассылки телефонной рекламы», — считает блогер Андрей Малосолов в Facebook.

Ряд блогеров указывает на то, что создатели интернет-платформы «Умного голосования», очевидно, до этого момента занимались не самыми чистыми делами.

«Компьютерный гений Леонида Волкова и Владислава Здольникова продолжает поражать человечество. База данных участников УГ слита уже в четвертом регионе. Ну, то есть нет никаких сомнений в том, что будут слиты все такие базы. Которые наверняка устроены одинаково. Одинаково дыряво. Во всех регионах. А ведь этот наркоман Здольников (или это другой наркоман?) впаривал всем платный VPN, «позволяющий обойти блокировку «Телеграма» (который у всех работал без всякого VPN). И база пользователей его этого никому не нужного VPN тоже однажды всплывет», — предполагает журналист Максим Кононенко.

Владислав Здольников Цитата из видео на YouTube

Нашлись и те, кто напомнил, что это уже четвёртый по счёту слив электронных адресов участников «Умного голосования», и, судя по всему, данная хакерская деятельность поставлена на поток.

«Нет сомнений, что в будущем нас ждут новые утечки, к которым стоит заранее приготовиться тем, кто повелся на обещания Волкова, Жданова и прочих микро-фюреров Навального», — написал автор Telegram-канала «Караульный».

Напомним, 30 июля на анонимном форуме 2ch оказалась в свободном доступе очередная порция электронных адресов участников «Умного голосования». На этот раз утекли в сеть личные данные жителей Московской области.