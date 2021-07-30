Москва, 30 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Во многих российских компаниях за прошедший год прошли большие сокращения, и на оставшихся сотрудников легла двойная нагрузка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявила руководитель департамента психологии и развития человеческого капитала финансового университета при правительстве РФ Марина Полевая. Так она прокомментировала итоги исследования, которое показало, что жители РФ с высшим образованием и средним доходом выгорают чаще других.

Проблемы с психикой

«Во-первых, люди, не имеющие высшего образования, как правило, не склонны к глубокой рефлексии, они не стремятся к саморазвитию, довольно просто относятся к жизни, принимая ее такой, какая она есть, — сказал Полевая. — В то время как люди, получившие высшее образование, часто задумываются о сложных философских вопросах, о смысле жизни, например, или о своей миссии, они ставят все новые и новые цели, стараются быть лучшей версией себя и хотят достичь новых высот. Во-вторых, высокооплачиваемая работа требует от человека напряжения всех сил, многозадачности, стрессоустойчивости, постоянной сконцентрированности на выполнении поставленных руководством планов».

Как пояснила эксперт, люди, зарабатывающие более 50 тысяч рублей, облечены довольно высокой ответственностью на работе, что способствует повышению тревожности.

«Если находиться в таком состоянии длительное время, это приведет к выгоранию. Более того, во многих российских компаниях за прошедший год прошли большие сокращения, и на оставшихся сотрудников легла двойная нагрузка, — сказала Полевая. — В-третьих, если мы говорим о недавних исследованиях, то я думаю, очень сильную роль здесь сыграла ситуация, сложившаяся в связи с пандемией коронавируса».

По ее словам, есть уже масса медицинских и психологических исследований, опубликованных, в частности, в медицинском международном журнале The Lancet, подтверждающих, что любая пандемия сильно воздействует на психику населения в целом.

«Пандемия-2020 не стала исключением и даже усилила все известные тенденции! — сказала Полевая. — Учеными выявлен и описан синдром COVID-стресса, который наблюдается практически у всех переболевших людей и даже у тех, кто не болел коронавирусом. Это состояние повышенной тревоги, упадка сил и депрессивных состояний, бессонницы, суицидальных мыслей, усиления уже имеющихся психических заболеваний».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что среди жителей РФ чаще всего с выгоранием на работе сталкивались жители Тюмени.