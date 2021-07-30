Берлин, 30 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье Mansory, занимающееся модификацией автомобилей класса «Люкс», представило обновленный Rolls-Royce Ghost. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Mansory Rolls-Royce Ghost (Mansory)

Специалисты ателье укомплектовали автомобиль карбоновыми боковыми порогами, двумя спойлерами, сверхлёгким капотом, светодиодными дневными ходовыми огнями, новыми дверными ручками чёрного цвета, а также позолоченной радиаторной решёткой.

Под капотом модернизированного Rolls-Royce Ghost функционирует мотор V12 рабочим объёмом 6,75 литра производительностью 720 «лошадей» (1020 Нм). Двигатель оснащён доработанным блоком регулировки, новыми турбированными компрессорами и спортивной системой выхлопа. До «сотни» машина разгоняется за 4,4 секунды.

Ранее компания Rolls-Royce Motor Cars (принадлежит BMW AG) зарегистрировала в РФ экстерьер кабриолета Boat Tail. Тираж данной модели составляет всего три единицы. Стоимость новинки равна более 28 млн долларов (около 2 млрд рублей).

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