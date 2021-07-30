Киев, 30 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Действующий на Украине карантин будет продлён. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1».

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

"По поводу продления карантина. Он будет продлён, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлён», — сказал чиновник.

Отметим, нынешние карантинные ограничения действуют до 31 августа 2021 года.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что осенью 2021 года страна может вернуться к жёсткому карантину.