Чебоксары, 30 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Чувашии на предстоящих сентябрьских выборах видеонаблюдение на избирательных участках будет идти круглосуточно все три дня голосования. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков.

Chuvash.izbirkom.ru Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков

По его словам, в 2020 году поток видеоинформации стекал в Единый информационный центр, в 2021 году он продолжит работу, но «теперь будет называться Центром общественного наблюдения». Он также отметил, что в этом году возможностей в центре будет больше: там установят большую видеостену из восьми мониторов, на которой будет отображаться видео с разных избирательных участков Чувашии.

Александр Цветков также подчеркнул, что видеонаблюдение на избирательных участках будет вестись круглосуточно все три дня:

«Нам важно видеть, что происходит на участках не только днём, но и ночью. Это нужно, чтобы быть уверенным, что никто не подходил к металлическим шкафам и не вынимал сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, не производил никакие с ними манипуляции».

На 350 участках Чувашии, где более 1 тыс. избирателей, видеонаблюдение будет потоковым в онлайн-режиме, на остальных — в режиме записи.

В ЦИК Чувашии также подчёркивают, что если в прошлом году просматривать видео с камер наблюдения можно было только в Едином информационном центре, то в этом году кандидаты, политические партии и общественные наблюдатели получат логины и пароли к системе и смогут удалённо из офиса следить за происходящим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в сентябре пройдут выборы в Госдуму России и Госсовет республики. Видео будет установлено на всех 1108 избирательных участках, на что выделяются федеральные и региональные средства. Доступ к видеотрансляциям с камер наблюдения на избирательных участках получат кандидаты, представители партий и общественные наблюдатели. Также в Центре общественного наблюдения будут созданы рабочие места для журналистов.