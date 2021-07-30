Ярославским общественникам пообещали решить проблему канализации в Микляихе
Тутаев, Ярославская область, 30 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославской области проект новых очистных сооружений в посёлке Микляиха Тутаевского района сделают к 2022-му году. Об этом сообщает региональный штаб «Общероссийского народного фронта».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что активисты ОНФ Ярославской области в мае 2021 года обнаружили в Микляихе бесхозную канализацию. Общественники обратились в правительство региона с просьбой рассмотреть возможность включить строительство новой канализации в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Также проверить систему водоотведения попросили и Росприроднадзор.
Для того, чтобы строительство новых очистных включили в нацпроект, местная администрация сначала должна самостоятельно подготовить проект.
Общественники полагают, что, если проблема не будет решена, содержимое прудов системы канализации может попасть в Волгу.