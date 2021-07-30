Стокгольм, 30 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. С 1 августа в Швеции вступят в силу 14 новых законов. В свою очередь журналисты SVT ознакомились с текстами нормативно-правовых актов и 30 июля опубликовали краткую выжимку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Так, в уголовном кодексе страны появится статья за совершение насильственных преступлений и преступлений сексуального характера в присутствии детей.

У Налоговой службы Швеции появится больше возможностей задерживать и вскрывать почтовые посылки, если сотрудники ведомства заподозрят, что в них перевозятся оружие, наркотики и взрывные вещества или устройства.

Муниципальным властям будет разрешено проводить беседы с детьми без согласия их опекунов, если местные власти заподозрят, что нарушаются жилищные условия или дети подвержены риску опасных социальных контактов.

С 1 августа в Швеции срок ареста совершеннолетнего подозреваемого составит 9 месяцев. Если по подозрению в совершении преступления задержат гражданина младше 18 лет, держать под стражей его можно будет только в течение трех месяцев.