Москва, 30 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Планы о представлении к наградам специалистов, проявивших профессионализм в ходе запуска и полета российского многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к Международной космической станции (МКС), подтвердил 30 июля генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Дмитрий Рогозин

«Все специалисты, проявившие в ходе подготовки МЛМ к запуску и во время самого полета свой высокий профессионализм и волевые качества, будут представлены к наградам», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Также Рогозин отметил, что он поблагодарил команду госкорпорации за осуществленную ими высокопрофессиональную работу.

Напомним, МЛМ «Наука» был запущен с космодрома «Байконур» 21 июля и 29 июля пристыковался к МКС. В настоящее время идет работа по переводу его из полетного режима в режим «состыкован с МКС», и ведется работа с остатками топлива в нем.