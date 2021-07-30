Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Санкт-Петербург вошел в топ-5 популярных направлений для внутреннего туризма, но не занял первого места. Об этом 30 июля сообщили в Ассоциации туроператоров со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

По данным Ростуризма, за первое полугодие в стране отдохнуло 24,6 млн человек, что на 5% меньше 2019 года. Это туристы, которые забронировали отель хотя бы на одну ночь. По словам Догузовой, еще примерно столько же туристов путешествовало по стране без остановки в гостиницах, то есть всего турпоток составил около 49 млн человек.

Среди регионов, которые входят в список популярных направлений России, в первой пятерке значатся: Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан.

«В ТОП-10 также входят Свердловская область, Башкирия, Нижегородская и Ростовская области. Кроме того, высокий спрос на поездки фиксируется на таких направлениях как Алтай, Байкал, Карелия и Дагестан», — говорится в сообщении.

Кроме того, несколько десятков регионов показывают прирост отдыхающих даже к доковидному 2019 году. Несмотря на то, что Москва — абсолютный лидер в этой статистик — более 1 млн человек, что на 31% больше, чем было в 2019 году, в первой десятке по темпам прироста также Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин.

Что касается Черноморского побережья России, то результаты этого года скорее всего превзойдут результаты 2019 года на 10−15%.