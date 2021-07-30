Стокгольм, 30 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В минувшие выходные (24 и 25 июля) прошел месяц с тех пор, как у Полиции Швеции появилась возможность штрафовать тех, кто нарушает режим тишины и включает громкую музыку. Всего по состоянию на 30 июля по стране было оштрафовано почти 200 человек. Даларна и Вермланд занимают лидирующие позиции в национальной статистике. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В Вермланде были оштрафованы 35 человек, в Даларне — около 50.

«Раньше приходилось проводить следствие, и могло пройти до полугода, прежде чем дело попало бы в районный суд. Теперь это занимает одну минуту», — рассказал журналистам полицейский Андерс Моден из Муры.

Сумма штрафа за нарушение режима тишины в стране может достигать 1 000 крон (порядка 9 000 рублей).