Амстердам, 30 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Нидерландам известно об успешном применении российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, но власти этой страны не одобряют препарат до решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Об этом посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил в опубликованном 30 июля интервью РИА Новости.

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«Наша вакцина «Спутник V» известна голландцам. Они знают о ее успешном применении в России и ряде других государств мира», — отметил посол.

Вместе с тем, по словам Шульгина, Гаага действует аналогично ЕС, то есть ждёт, когда EMA одобрит российскую заявку на регистрацию вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, уже 69 стран зарегистрировали у себя российскую вакцину «Спутник V». В этих государствах проживает более 3,7 млрд человек.

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