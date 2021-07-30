Россия принимает Кубок конфедераций FIFA, за которым через год последуют еще более масштабные соревнования — Чемпионат мира по футболу 2018 года. Санкт-Петербург стал флагманом Кубка, здесь пройдут как стартовый, так и заключительный матчи турнира. Судя по многомиллиардным тратам, на которые пришлось пойти северной столице, вся городская экономика последних лет работала ради праздника большого футбола. Многие горожане, бесспорно, будут ему рады. Но нашлись в Петербурге и скептики, которые радоваться не спешат.

Владислав Краев ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург» украсили колючей проволокой

Затянули ремни

В прошлом году впервые в истории расходы петербургского бюджета превысили 500 млрд рублей. На подготовку к футбольным соревнованиям мирового класса за несколько лет ушла примерно одна пятая часть этой суммы.

О скандальном стадионе на Крестовском острове Петербурга, который в течение восьми лет с 7 млрд подорожал до 43 млрд рублей, обернулся судебными тяжбами с подрядчиками и уголовными делами в отношении чиновников, знает уже вся страна. В прошлом году «вишенкой на тортике» стала срочная переброска на достройку стадиона 2,8 млрд бюджетных рублей со строительства и реконструкции 30 социальных объектов.

Со строительства поликлиник забрали 925 млн рублей, со школ — 505 млн, детских садов — 313 млн, учреждений культуры — 126 млн. Еще 88 млн рублей на стадион ушло со строительства жилого дома в Колпино.

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При этом, как признавал комитет по экономической политике, сейчас за счет петербургского бюджета вводят в эксплуатацию в 5 раз меньше дошкольных учреждений и в 4 раза меньше школ, чем прогнозировалось с точки зрения потребности до 2020 года, и уже через пять лет наступит дефицит этих социальных учреждений, если ничего не поменять.

Андрей Пронин ИА REGNUM Стадион Санкт-Петербург Арена. Флаги к Кубку Конфедераций

Нам любые дороги дороги

Многострадальная «Зенит-Арена» стала пусть и самой впечатляющей, но не единственной статьей расходов «на футбол». Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин заявил, что развитие этой самой инфраструктуры к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018 обошлось городу в 73 млрд рублей. Это при том, что общие расходы, например, городского комитета по здравоохранению редко превышают 52 млрд, комитета по образованию — 8,5 млрд, комитета по социальной политике — 40 млрд рублей, комитета культуре — 10 млрд рублей ежегодно.

Следует признать, что в транспортные затраты «на футбол» вошли полезные для города вещи: массовая закупка новых автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро (впрочем, это можно было сделать и без «футбола»). Благодаря ЧМ-2018 в город вернулся проект строительства моста через остров Серный, который откладывали уже давно — переправа стоит почти 9 млрд рублей. К чемпионату подверстали реконструкцию Тучкова моста, Синопской набережной, Приморского шоссе.

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Но есть и, мягко говоря, спорные статьи расходов. Самая дорогая из них — строительство станции метро «Новокрестовская». Она стоит 36,8 млрд рублей и построена на искусственном намыве у Крестовского острова. Станцию планируют ввести в строй весной 2018 года, перед Чемпионатом мира. Есть большие сомнения в том, что эта станция будет востребована у горожан и гостей Петербурга по окончании «мундиаля».

Кроме того, для обеспечения максимальной транспортной доступности стадиона понадобился еще и Яхтенный мост стоимостью почти в 2 млрд рублей, но денег на него не нашлось. Поэтому Смольный попросил у крупных застройщиков выступить спонсорами, и они внезапно согласились. Вернуть средства инвесторам вряд ли удастся, так как построенный мост заявлен как пешеходный. Впрочем, есть шанс, что туда пустят и автомобили: изначально предлагалось сделать проезд платным.

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Существует отдельное постановление правительства «О Программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014−2018 годы», в рамках которого каждый год выделялись существенные суммы.

Например, в 2015 году Петербург потратил на подготовку к турнирам почти 12 млрд рублей, из которых 3,8 млрд рублей дал федеральный бюджет, а 1,9 млрд рублей освоили по федеральной целевой программе развития автомобильных дорог к чемпионату. В 2016 году на эти цели потратили более 16,5 млрд рублей, главным образом, за счет существенного удорожания стадиона. В 2017 году почти 10 млрд рублей планируется потратить на Чемпионат и Кубок, из которых 4,3 млрд рублей дает федеральный центр, при этом почти 900 млн рублей ушло на временную инфраструктуру для проведения турниров.

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Ввиду подобных трат уже не удивляет существенное сокращение планов по ремонту городских дорог: объем недофинансирования соответствующей программы еще к концу 2015 года составлял 8 млрд рублей. В противном случае давно следовало отремонтировать, например, Шуваловский проспект, Богатырский проспект, Мебельную, Долгоозерную и Парашютную улицы, проспект Художников, да и Гончарная улица в самом центре вызывает недовольство петербуржцев. И если два года назад в программу ремонта дорог закладывали сотни адресов, то в 2017 году всего 75 улиц и проспектов попали в программу изначально, потом добавили еще 26, на общую сумму примерно в 5 млрд рублей.

Метро «на раз»

Станцию «Новокрестовская», как уже говорилось, называют одним из самых бесполезных проектов, которые были приурочены к Чемпионату мира. Новая ветка метро пройдет от действующей станции «Приморская» на Васильевском острове к станции «Новокрестовская», возводимой у стадиона «Санкт-Петербург Арена», и далее к новой станции «Беговая» в Приморском районе города.

Известна печальная история станции скоростной железной дороги в Обервизенфельде, которую возвели для мюнхенской олимпиады — она подвозила зрителей к стадиону. Сегодня она абсолютно заброшена, как и сама арена. Хочется надеяться, что «Новокрестовскую» не постигнет столь же безрадостный финал, но кто будет ею пользоваться — все еще неизвестно, ведь рядом нет ни жилой, ни деловой застройки.

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Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский полагает, что станция будет «работать раз в две недели по два часа на выход», потому что даже на вход ее будут закрывать после матчей, как это всегда делается на станциях метро у стадионов, чтобы разгоряченные болельщики не передавили друг друга. Это предположение уже подтвердилось: после окончания первого матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландией 17 июня вход на другую станцию вблизи стадиона — «Крестовский остров» — ограничат с возможностью полного закрытия при большом скоплении народа.

«Логика у Смольного была такая, будто они не могут прокопать столь длинный отрезок тоннеля в несколько километров от «Приморской» до «Беговой» без промежуточной станции. Других объяснений нет никаких. Я всё время предлагал всё это безжалостно урезать, а финансирование переложить на плечи «Газпрома», раз так необходимо обслуживать стадион», — заявил Вишневский.

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Экономист Андрей Заостровцев согласен с депутатом. «Метро, которое то ли будет построено, то ли нет, меньше всего нужно там, станция «Крестовский остров» и так почти не используется. Для города лучше было бы продолжать строить метро в Купчино и обеспечить подземкой юго-западный квартал», — подчеркнул Заостровцев в своем комментарии для ИА REGNUM.

Главным пострадавшим в этой связи действительно стала Красносельско-Калининская линия на юго-западе Петербурга, где жители давно задыхаются без новых станций подземки. Действующие станции «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и «Автово» не справляются с нагрузкой, но новую ветку решили принципиально отложить до лучших времен еще в 2013 году. Открытие станций Фрунзенского радиуса тоже пришлось отодвинуть. В октябре 2015 года власти Петербурга отменили конкурс на строительство двух станций Красносельско-Калининской ветки, а также служебного тоннеля от «Путиловской» до «Нарвской» за 37,9 млрд рублей.

«Новокрестовская» же расположена на искусственном намыве, что еще сильнее увеличило ее стоимость. Депутат Заксобрания Оксана Дмитриева считает, что объяснять абсурдность этого проекта одним лишь стадионом не нужно. К нему добавился и фактор строительства небоскрёба в Лахте. «Частично можно списать на «Лахта-центр» всё, что они туда тянут, от «Новокрестовской» и дальше. В моем понимании, дело в «Лахте», которая построена в чистом поле», — говорит Дмитриева.

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«300 лет стоял, и еще подождет»

Еже одной «жертвой большого футбола» стала широко анонсированная в первые годы губернаторства Георгия Полтавченко масштабная программа сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга. Еще в марте 2016 года в Смольном официально признали, что программа реконструкции исторического центра с пилотными зонами «Конюшенная» и «Северная Коломна — Новая Голландия» заморожена.

Стоимость работ в центре сначала оценивалась в 69 млрд рублей, потом значительно увеличилась. Но, после обследования пилотных территорий, «нашлось» всего лишь одно аварийное здание и 22 объекта с так называемой локальной аварийностью. Собственных денег у города на реконструкцию центра и приведение в порядок всей инфраструктуры не оказалось.

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Программа, принятая в Смольном, не только нуждалась в финансировании, но и в целом была подготовлена безграмотно, считает депутат Оксана Дмитриева. Правительство города признавало, что пилотные кварталы были выбраны крайне неудачно.

«Жители боролись с программой, потому что она была рассчитана под инвестора, хотели просто расчистить город, но сносить дома и ремонтировать, создавать общественные пространства предлагалось в тех местах, где меньше всего требовался капитальный ремонт, а коммунальных квартир было тоже не много», — говорит депутат. Гораздо более выигрышной для города стала бы программа комплексного капитального ремонта центра с одновременным ремонтом исторических зданий, благоустройством дворов и расселением коммуналок. Одно способствовало бы другому», — говорит Дмитриева.

Руководитель экспертного центра ЭКОМ Александр Карпов замечает, что программа сохранения и развития исторического центра Петербурга исходно была заточена все же не под инвестора, а под получение федерального финансирования. Но центр денег не дал.

«Проект умер, потому что федеральный центр решил, что денег нет, и вкладываться сюда он не будет. А логика была очень простая — раз это всемирное наследие, и РФ тоже несет за него ответственность, то дайте денег, чтобы привести это в порядок. Потом уже туда попытались вписаться так называемые «инвесторы», а скорее — сниматели ренты. Но речь шла не столько о расселении, сколько о приведении в порядок инфраструктуры, что, конечно, очень дорого. Инфраструктурные затраты исчисляются не десятками, а сотнями миллиардов. Это дороги, мосты, набережные, канализация, энергетика, лишь в какой-то степени — капремонт», — пояснил Карпов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Стадион Санкт-Петербург Арена

Чемпион по коммуналкам

По расчетам не верующих в важность Чемпионата мира по футболу, за половину или даже треть суммы, на него потраченной, можно было бы полностью расселить все петербургские коммуналки. Программа их расселения в городе работает давно, но уровень расходов бюджета из года в год почти не меняется. К тому же, если в коммунальной квартире очень много жильцов, для инвесторов экономически невыгодно вкладываться в ее расселение.

В прошлом году в Петербурге по программе, которая действует с 2008 года, свои жилищные условия улучшили 12 тыс. семей, было расселено около 5 тыс. квартир. Почти 4 тыс. семей получили социальные выплаты для приобретения жилья на сумму 3 млрд 100 млн рублей. Но около 89 тыс. петербургских семей все еще живут в коммуналках и ждут своей очереди, по подсчетам экспертов — это сотни тысяч петербуржцев. Эта цифра сопоставима с количеством семей, которые поучаствовали в программе с 2008 года. За всё время действия программы жилищные условия улучшили примерно 85 тыс. семей, на это город потратил чуть более 15,5 млрд рублей.

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«Существующими темпами мы еще 30−40 лет будем расселять коммунальные квартиры», — убежден депутат Борис Вишневский. Он считает, что лишние 20−30 млрд рублей могли бы серьезно поправить дело. «Расселить коммуналки можно было бы за несколько лет. Есть разные способы, как это сделать, но понятно, что без денег это невозможно. Все удобные объекты уже получили инвесторов и были расселены, остались лишь непривлекательные», — напомнил депутат.

С ним согласен «эсер» Алексей Ковалев, правда, он потребовал бы для расселения коммунальных квартир, а также предоставления жилья очередникам по программам типа «Молодежи — доступное жилье» и другим, около 50 млрд рублей. Фракция «Справедливой России» в Заксобрании предлагала в рамках корректировки бюджета 2017 года направить на эти цели хотя бы дополнительные 300 млн рублей — для малокомнатных коммунальных квартир, очередь по которым движется медленнее всего.

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«Расходы на расселение коммуналок в Петербурге вполне сопоставимы с расходами на стадион», — считает Ковалев. Он признаёт, что не со всеми коммунальными квартирами удалось бы справиться даже при обильном финансировании — в конце концов, из некоторых люди просто отказываются уезжать. «Но процент был бы заметен. Кроме того, у нас очень много уже расселенных, но неосвоенных зданий. Можно было бы вложиться в них, приводить в порядок либо демонтировать и продавать участки. Сейчас они просто разрушаются», — пояснил депутат.

Деньги ушли и вряд ли вернутся

В массовом сознание существует представление, согласно которому в России только под масштабные проекты есть шанс построить новые дороги, развязки и мосты, хорошие стадионы и прочую инфраструктуру, потому что надзор за подобными стройками якобы намного жёстче, и «разворовать всё не успеют». Поэтому России нужны олимпиады и чемпионаты. «Что-то, конечно, украдут, но не всё!» — самый частый комментарий, который можно было услышать от соотечественников после триумфальной победы заявки России на проведение ЧМ-2018 в 2010 году. И мнение это отдает каким-то отчаяньем.

Власти же утверждают, что Чемпионат мира и даже его «репетиция», Кубок конфедераций, будут очень полезны как для страны, так и для Петербурга, в частности. Но мировая практика так и не дала ответа на вопрос, насколько выгодны масштабные спортивные мероприятия принимающей стороне.

Например, южноафриканские чиновники утверждают, что потратили на инфраструктуру и стадионы около 3,5 млрд евро ради Чемпионата мира по футболу 2010 года, что позволило им немного заработать, получив 3,9 млрд евро доходов. Но неофициальные источники заявляют, что на турнир в ЮАР ушло от 5 до 9 млрд евро, и страна в краткосрочной перспективе осталась в минусе.

Окупаемость «бриллиантового» стадиона на Крестовском острове в Петербурге довольно призрачна: это самая большая арена в России на 68 тыс. зрителей. Но даже клубы уровня «Спартака» и «Зенита» редко собирают аудиторию выше 35 тыс. человек в рамках домашнего чемпионата, и даже при серьезном сопернике в матчах еврокубка заполняемость стадиона вряд ли превысит 45 тыс. зрителей.

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Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга рассчитывает в ближайшей перспективе повысить привлекательность северной столицы России для путешественников из-за рубежа, но даже тут прогнозы звучат крайне осторожно.

Андрей Пронин ИА REGNUM Стадион Санкт-Петербург Арена

«Что касается эффекта для туристической отрасли, то вопрос спорный. Всё будет зависеть от того, как Петербург сможет воспользоваться той возможностью, которую ему предоставляет как страна, так и FIFA. Если Петербург сумеет предстать перед болельщиками и журналистами в положительном свете как туристическая, культурная, спортивная столица России, тогда без сомнения эффект будет очень положительным, мы ожидаем, что турпоток увеличится на 15−20% после проведения Чемпионата в последующие пять лет», — отметил глава комитета Андрей Мушкарев.

Он добавил, что, если в предыдущие несколько лет в Петербурге открылось только 2 отеля на 200 номеров, то в 2017 и 2018 годах будут введены в эксплуатацию еще 2800 номеров, что составляет чуть менее 10% от существующего номерного фонда.

«Естественно, нам его надо заполнять. И если эти 10% посчитать, это дополнительный доход Петербурга в том числе. Несмотря на турниры, мы всё равно увеличим долю и вклад от туризма. Сейчас вклад в экономику города от туризма составляет порядка 250 млрд рублей, так как там задействовано 56 отраслей экономики», — пояснил Мушкарев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. До конца следующего года в городе откроют 10 новых гостиниц, в комитете уже лежат заявки на более чем 20 новых объектов.

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«Но если показать Петербург с привлекательной стороны во время турниров не удастся, то турпоток может снизиться, потому что те туристы, которые к нам приехали не для футбола, попав в ту ситуацию, что невозможно проехать по дороге и не работает гостиничная инфраструктура, они к нам больше не приедут», — замечает чиновник.

Экономист Андрей Заостровцев высказывается еще менее оптимистично. Он вообще не считает чемпионаты коммерческим и экономически выгодным проектом, который в состоянии окупиться. «Частично какие-то потери они покроют. Но нет, это не коммерческий проект. Ни Кубок конфедераций, ни Чемпионат мира по футболу. Это просто мероприятие, затеянное ради престижа власти, это просто пример престижного потребления государства. Как человек покупает часто автомобиль, который ему не по карману, и залезает в долги, так и здесь», — развел руками экономист.

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