Москва, 30 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Одна из причин того, что лишь 12% жителей РФ хотели бы воспользоваться государственной программой льготного автокредитования, заключается в том, что получателям этого кредита часто навязывают дополнительные условия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Автокредит

«Программа льготного автокредитования содержит ряд ограничений, в том числе по модельному ряду, а также конкурирует с кредитными программами автопроизводителей, дилеров и коммерческих банков. Кроме того, не все хотят приобретать автомобиль в кредит в принципе. Также есть дополнительные условия, часто навязываемые получателям льготного автокредита, что не способствует его популярности», — сказал Цыганов.

Но, как полагает Цыганов, эта программа всё равно нужна, но она должна служить не только поддержке российских производителей, сохранению рабочих мест и устаревших моделей, но и стимулировать обновление модельного ряда, привлечение инвестиций, повышение требований к экологичности.

«Программа должна решать социальные цели по поддержке приобретения автомобиля семьями с детьми, сельскими жителями, которым автомобиль необходим для жизни», — пояснил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российскому рынку автокредитования предсказали динамичное развитие.