Москва, 30 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. То, что в России банки на 50% увеличили выдачу кредитных карт, должно настораживать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кредитные карты

«Здесь сочетается несколько факторов. Выдача карт растет на фоне снижения кредитных лимитов, растет спрос со стороны населения, желающего поддержать свое потребление (отпуск, сборы в школу и выпускной вечер, перекредитование и т.д.). Скорее это негативные тенденции, показывающие потребность в деньгах у существенной части населения, у которой не растут, а часто и падают доходы. Это грозит неплатежами, поэтому банки и стараются раздать больше кредиток с небольшими лимитами, — сказал Цыганов. — Это служит диверсификации и снижению рисков. В целом это должно настораживать, что мы и видим в выступлениях и материалах, где обсуждается перегрев рынка потребительского кредитования».

Но, как пояснил экономист, есть и позитивная тенденция.

«Среднему классу кредитка с льготным периодом позволяет планировать бюджет, и к этому в России только начинают присматриваться. Здесь очевидны перспективы развития рынка кредитных услуг», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России стали реже оформлять кредитные карты ради бонусов и кешбэков.