Элиста, 30 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено пять случаев смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 30 июля.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

С начала пандемии с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, не справились 478 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Калмыкии подтверждено на два случая заражения коронавирусом меньше, чем днём ранее. Однако прирост носителей инфекции остаётся довольно высоким.