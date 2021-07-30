Москва, 30 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал непорядочным человеком американского пловца Райана Мёрфи, заявившего, что он не считает «чистым» заплыв на Олимпийских играх на 200 метров на спине.

Swimmingworldmagazine.com Евгений Рылов

«Я хочу сказать, что он лузер и непорядочный человек. У нас нет с допингом проблем в плавании, реакция абсолютно неадекватная. Они очень горько переживают с британским пловцом поражение», — сказал он RT.

Губерниев добавил, что 25 лет США выигрывали в плавании на спине «у всего мира и тут вдруг российский, подмосковный парень оставил их без золота».

«У нас не было никаких скандалов в плавании с допингом, поэтому это просто вопли людей, которые проиграли, которые не умеют держать удар. Поэтому, тьфу на них», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, американский пловец Райан Мёрфи после поражения Евгению Рылову на 200-метровке на спине заявил, что «участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Позже от громких заявлений он отказался.

Рылов завоевал золото Игр на дистанции 200 метров на спине, побив олимпийский рекорд. Мёрфи досталось серебро.