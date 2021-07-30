Кишинёв, 30 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (ПДС), победившая на последних парламентских выборах, выдвинула кандидатом на пост премьер-министра страны Наталью Гаврилицу. Об этом 30 июля сообщил журналистам глава парламентской фракции ПДС Михай Попшой.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«Вчера в ходе заседания фракции мы все обсудили. Голосовали и единогласно решили, что Наталья Гаврилица будет нашим кандидатом на пост премьер-министра», — сказал Попшой после консультаций с президентом Молдавии Майей Санду.

Пресс-служба молдавского президента обнародовала указ Санду о выдвижении Гаврилицы кандидатом на пост главы правительства.

Напомним, ранее Санду дважды выдвигала Гаврилицу на пост премьер-министра, но тогда у партии ПДС не было большинства голосов в парламенте. Санду распустила парламент. В ходе досрочных выборов, прошедших 11 июля, пропрезидентская партия получила 63 места из 101 в парламенте.