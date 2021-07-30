Краснодар, 30 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Пять уголовных дел возбуждено в Краснодаре из-за нанесения граффити на объекты культурного наследия, сообщили в пресс-службе администрации города. В городе организовали патрулирование улиц в целях выявления незаконных граффитистов — в патрульные группы вошли казаки, полиция и чиновники.

Анна Алябьева ИА REGNUM Граффити

«Мобильные группы созданы в каждом округе, они будут патрулировать улицы в дневное и ночное время. Особое внимание уделят центру города, где в последнее время участился граффити-вандализм на объектах культурного наследия», — прокомментировал заместитель начальника городского управления общественной безопасности и правопорядка Юрий Мельник.

Граффитистов-нарушителей теперь будут привлекать к административной ответственности, работам по ликвидации своих надписей и возмещению материального ущерба — за повреждение объектов культурного наследия предусмотрен штраф до 3 млн рублей и лишение свободы до трёх лет. С начала года возбуждено уже пять уголовных дел, также зарегистрирован 101 административный материал, почти половина — по граффити в Центральном округе. А художникам в мэрии напомнили, что в Краснодаре действуют две официальные площадки для граффити.