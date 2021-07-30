Самара, 30 июля, 2021, 10:41 — ИА Регнум. 23 авиабомбы выпуска, предположительно 30-х — 40-х годов ХХ века, уничтожили в Самарской области. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

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Сообщается, что предметы, похожие не боеприпасы, были обнаружены в Хворостянском районе при проведении земляных работ.

«Прибыв на место, специалисты осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что перед ними 23 авиабомбы выпуска, предположительно 30-х — 40-х годов ХХ века», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что специалисты уничтожили опасную находку на месте ее обнаружения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в селе обнаружили 22 авиаснаряда.