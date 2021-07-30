Томск, 30 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В настоящее время российская вакцина от COVID-19 для животных «Карнивак-ков» в наибольшей степени пользуется спросом у заводчиков пушных зверей — норок и песцов, а не среди владельцев домашних животных. Об этом 30 июля заявил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов во время рабочей поездки в Томск.

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«Структура Россельхознадзора разработала вакцину, они запустили промышленное производств. Мы (Минсельхоз РФ) анализировали, кто является основным потребителем. Это хозяйства, которые держат песцов, норок, у этих хозяйств вакцина востребована», — сказал он.

При этом, по данным ученых, новый коронавирус способен помимо человека заражать некоторых млекопитающих животных, включая норок, хорьков и кошек, у которых он вызывает схожее с человеческим заболевание.

Отметим, вакцина «Карнивак-ков» является единственным зарегистрированным в мире профилактическим препаратом от COVID-19, предназначенным для животных.