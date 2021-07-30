Элиста, 30 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Ещё 116 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 30 июля. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, достигло 807. Состояние 33 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 3 407 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в республике зарегистрировано 24 818 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 21 703 носителя инфекции.