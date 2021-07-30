Южно-Сахалинск, 30 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по Сахалину Ирина Чаленко своим постановлением расширила категории лиц, которые обязаны вакцинироваться от COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официально опубликованный 30 июля документ.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Обязали привиться работников всей рыбной отрасли, в том числе экипажи рыбопромысловых судов, работников береговых рыбоперерабатывающих предприятий и холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией.

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова продлила сроки проведения обязательной вакцинации работников определённых сфер деятельности. Чтобы привить население в срок до 1 августа региону не хватило препаратов от COVID-19.