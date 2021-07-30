Вашингтон, 30 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлена на продажу внедорожная версия BMW Z4 M. Об этом сообщается на сайте компании.

Bring a Trailer Внедорожная версия BMW Z4 M

Создано авто было в 2007 году. Модель предназначена для скоростного перемещения по бездорожью.

Автомобиль укомплектован регулируемой подвеской на компонентах Ground Control, 17-дюймовыми дисками Black Rhino и шинами Toyo Open Country A/T.

Модель Z4 M имеет крышку багажника с двумя запасными колесами, 40-дюймовую светодиодную панель на крыше, а также дополнительную оптику Baja Design. Цвет кузова авто окрашен в чёрный цвет.

Ориентировочная стоимость лота составляет 15 тыс. долларов (около 1 млн рублей).

Ранее на аукционе Cars & Bids был выставлен на продажу необычный кит-кар («автомобиль-конструктор») Exomotive Exocet 2018 года, созданный в 2018 году на базе модели Mazda MX-5 Miata 2001 года выпуска. Производительность «движка» модели — 142 л. с. (169 Нм).

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