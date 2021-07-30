Челябинск, 30 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусом будут созданы ещё в двух больницах Челябинской области. Об этом сообщает региональный минздрав.

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С 30 июля один их них, на 30 коек, открывается в больнице №3 Миасса. Ещё один, на 210 коек, появится в Верхнеуральске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под ковидарий отдали один из родильных домов Магнитогорска.