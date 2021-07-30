Москва, 30 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Название для стадиона в московском районе «Восточное Дегунино» выбирают участники онлайн-голосования. Об этом 30 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Мяч на футбольном поле

К концу лета завершится реконструкция стадиона, расположенного на Керамическом проезде. На обновлённой арене появится футбольное поле, а также зона для воркаута, беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол.

Голосование по выбору название запустили на сайте проекта «Активный гражданин». Предложено несколько вариантов: «ВД Арена», «Северная арена», «Стадион 75-летия Победы», «Сталь», «Северный». Кроме того, москвичи могут указать и свой вариант.